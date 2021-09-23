В Гореловском озере утонул 3-летний мальчик

По предварительной информации, ребёнок утонул по недосмотру 32-летней матери.

В Гореловском озере в воскресенье утонул трёхлетний мальчик. О трагедии стало известно Piter.tv.

Вечером 20 августа неизвестный сообщил в полицию, что в Гореловском озере (район Торики) утонул ребёнок. Прибывшими полицейскими был обнаружен труп трехлетнего мальчика с признаками после утопления в воде.

По предварительной информации, ребёнок утонул по недосмотру 32-летней матери. Семья благополучная, на учете в ПДН не состоит.

На прошлой неделе подросток впал в гипоксическую кому после купания в Верхнем Суздальском озере.

Фото: Piter.tv