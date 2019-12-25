Подросток впал в гипоксическую кому после купания в Верхнем Суздальском озере

Не умея плавать, он пошел купаться с одноклассниками.

Девятиклассник попал в реанимацию после купания в Верхнем Суздальском озере на Большой Озерной улице. Подробности инцидента стали известны Piter.tv.

Накануне около 16:00 спасатели вытащили из воды 15-летнего подростка. Он с гипоксической комой, в состоянии после утопления, в тяжелом состоянии доставлен в больницу и помещен на отделение реанимации.

Не умея плавать, он пошел купаться с одноклассниками. Подросток состоит на учете в ОДН.

В начале августа на Келколовских карьерах по недосмотру матери утонул 6-летний мальчик.

Фото: Piter.tv