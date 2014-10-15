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С начала года в Петербурге утонули 11 детей
Сегодня, 15:38
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С начала года в Петербурге утонули 11 детей

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МЧС России по Петербургу в очередной раз напоминает родителям о необходимости усиления контроля за своими детьми.

Спасатели Петербурга обращают внимание: только с начала 2023 года на водоемах Северной столицы погибло 11 детей. Последний случай произошел накануне в Красносельском районе.

На Гореловском озере 20 августа произошла трагедия: трехлетний мальчик, отдыхая с семьей у водоема, оказался без присмотра и провел продолжительное время под водой. Реанимационные действия, проводимые спасателями и медиками, к сожалению, не увенчались успехом – малыш погиб.

МЧС России по Петербургу в очередной раз напоминает родителям о необходимости усиления контроля за своими детьми, особенно в период летних каникул, и соблюдения правил безопасного поведения на воде.

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Фото: pxhere

Теги: дети, мчс
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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