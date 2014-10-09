Росприроднадзор обнаружил разлив нефтепродуктов в Ленинградской области

СЗМУ Росприроднадзора провело обследование вблизи железнодорожной станции Кириши-Заводская, расположенной в Ленинградской области, которое выявило серьезные нарушения в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.
По данным ведомства, в результате проверки обнаружены признаки разлива нефтепродуктов на территории. Особенно печальная ситуация сложилась в обводненной канаве, примыкающей к железнодорожным путям, а также на участке лесного массива.
По результатам анализа было установлено, что на площади более 2 тысяч квадратных метров сконцентрированы жидкие отходы, классифицированные как IV класс опасности для окружающей среды. Общий вес нефтесодержащих отходов, смешанных с водой, составил 9 тысяч тонн.
В настоящий момент эксперты проводят расчет причиненного ущерба почвам и окружающей среде. Ведомство также активно работает над выявлением ответственных лиц, допустивших данное загрязнение.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил потенциальное загрязнение реки Оккервиль в Ленинградской области.
Фото: СЗМУ Росприроднадзора
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