Росприроднадзор обнаружил разлив нефтепродуктов в Ленинградской области

СЗМУ Росприроднадзора обнаружило разлив нефтепродуктов на территории Ленинградской области. Ведется расследование и подсчет ущерба.

СЗМУ Росприроднадзора провело обследование вблизи железнодорожной станции Кириши-Заводская, расположенной в Ленинградской области, которое выявило серьезные нарушения в сфере охраны окружающей среды. Об этом сообщили в пресс-службе СЗМУ Росприроднадзора.

По данным ведомства, в результате проверки обнаружены признаки разлива нефтепродуктов на территории. Особенно печальная ситуация сложилась в обводненной канаве, примыкающей к железнодорожным путям, а также на участке лесного массива.

По результатам анализа было установлено, что на площади более 2 тысяч квадратных метров сконцентрированы жидкие отходы, классифицированные как IV класс опасности для окружающей среды. Общий вес нефтесодержащих отходов, смешанных с водой, составил 9 тысяч тонн.

В настоящий момент эксперты проводят расчет причиненного ущерба почвам и окружающей среде. Ведомство также активно работает над выявлением ответственных лиц, допустивших данное загрязнение.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор выявил потенциальное загрязнение реки Оккервиль в Ленинградской области.

Фото: СЗМУ Росприроднадзора