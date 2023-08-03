Росприроднадзор выявил потенциальное загрязнение реки Оккервиль в Ленинградской области

СЗМУ Росприроднадзора провело проверку информации о сбросе загрязнённых стоков в реку Оккервиль в городе Кудрово Ленинградской области.

Государственный инспектор Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора незамедлительно организовал выездное обследование места происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Сообщения о сбросе стоков белёсого цвета в реку поступили днём 2 августа, и в связи с этим инспекторы немедленно приняли меры для выявления источника загрязнения. При проведении обследования было обнаружено четыре водопропускные трубы, в которые заключён участок реки под дорогой.

На момент осмотра вода в реке, вытекающей из-под дороги, имела природный цвет и не обнаруживалась запах загрязнения. Однако было отмечено цветение синезеленых водорослей, что может быть связано с наличием питательных веществ в воде.

Для более детального выявления возможных загрязнений и источника стоков, в четверг, 3 августа, государственные инспекторы проведут повторный осмотр места, где ранее было замечено потенциальное загрязнение.

Ранее сообщалось, что природоохранная прокуратура занялась сбросом нефтепродуктов в Неву в декабре 2022 года

Видео: Росприроднадзор по СЗФО

