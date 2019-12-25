Природоохранная прокуратура занялась сбросом нефтепродуктов в Неву в декабре 2022 года

Природоохранная прокуратура Санкт-Петербурга провела проверку исполнения законодательства об охране вод. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, в конце декабря 2022 года ПАО "ТГК-1" допустило сброс в Неву неочищенных сточных вод, которые были загрязнены нефтепродуктами. Происшествие произошло в районе дома №18 по Свердловской набережной.
Ущерб реке составил более 64 тысяч рублей. Природоохранная прокуратура обратилась в суд с иском о его взыскании с организации. Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Ранее сообщалось, что Росприроднадзор проконтролирует соблюдение квот на выбросы предприятий в пилотных регионах
Фото: прокуратура Петербурга
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