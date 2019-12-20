Росприроднадзор проконтролирует соблюдение квот на выбросы предприятий в пилотных регионах

Михаил Мишустин провел рабочую встречу со Светланой Радионовой.

В рамках федерального проекта "Чистый воздух" на территории российских регионов проводится эксперимент по введению квот на выбросы местных предприятий. В рамках общения с председателем правительства глава Росприроднадзора Светлана Радионова рассказала о ходе подготовки чиновников к соблюдению квот и мониторингу за качеством воздуха, которые будут введены по стране с 1 января 2024 года. Эксперт пояснила главе кабинета министров, что в 12 городах, входящих в эксперимент, было выявлено 453 источника загрязнений. В систему вошли еще 29 городов, в которых также будет проведена инвентаризация. К настоящему моменту готова к запуску информационная система мониторинга выбросов. При помощи этого же продукта Росприроднадзор будет отслеживать достижения задачи по снижению загрязняющих веществ на 50%, которую перед кабмином поставил глава государства. Светлана Радионова уточнила, что аналитиками азрабатывается нормативная база для нарушителей указанных показателей по выбросам в атмосферу. При этом некоторые компании, такие как "Газпром нефть", уже сейчас передают свои данные в автоматическом режиме.

Очень важно, чтобы Росприроднадзор постоянно мониторил ситуацию. Обратная связь с людьми очень важна, чтобы мы вместе берегли нашу окружающую среду. Вода, воздух, природа – это уникальное наследие, которое у нас есть и которое надо, конечно, беречь. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Мишустин заявил, что российский бюджет делается более устойчивым.

Фото и видео: Правительство России