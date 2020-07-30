Мишустин заявил, что российский бюджет делается более устойчивым

Глава кабмина РФ оценил финансирование мер поддержки граждан и бизнеса.

Российский государственный бюджет, несмотря на непростые внешние условия, становится более устойчивым. Соответствующее заявление перед коллегами сделал председатель правительства Михаил Мишустин. Чиновник пояснил, что все больше доходов поступает от несырьевых отраслей экономической системы страны.

Несмотря на непростые внешние условия, удалось сохранить значительную часть положительной динамики... Серьезно изменилось соотношение источников поступления доходов, что свидетельствует об увеличении роли несырьевых частей экономики. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Эксперт пояснил, что реальный сектор развивается и набирает обороты. При этом приток доходов от него а первый квартал 2023 годаувелиился более чем на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Показатель превысил уровень в 70 процентов. Михаил Мишустин добавил, что за первые три месяца текущего года российское правительство в приоритетном порядке профинансировало все необходимые меры социальной поддержки граждан и предприятий.

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Фото и видео: Правительство России