Кабмин обнуляет НДС для туроператоров при продаже туров по России

Михаил Мишустин рассказал о поддержке внутреннего туризма в стране.

Российское правительство разработало законопроект, обнуляющий налог на добавленную стоимость (НДС) для туроператоров, которые продают туристические путевки по стране. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании кабинета министров сделал председатель Михаил Мишустин. Чиновник добавил, что власти по-прежнему поддерживают внутренний туризм.

Разработан законопроект, который отменяет для туроператоров налог на добавленную стоимость при продаже путевок по России... это практически пятая часть от их цены. Такая норма будет действовать на протяжении 4,5 лет, начиная с 1 января текущего года. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Глава правительства напомнил коллегам, что от этого налога уже освобождены услуги гостиниц, кемпингов, турбаз и других средств размещения. При этом нулевая ставка применяется также при пассажирских железнодорожных перевозках и в перелетах между регионами без стыковок в Москве и Московской области. Михаил Мишустин добавил, что Россия известна своими историческими памятниками различных эпох и природными красотами, художественными шедеврами мирового уровня, национальной культурой. Поэтому увидеть эти ценности стремятся ежегодно миллионы граждан и иностранных гостей.

Мишустин провел встречу с главой Росстата.

Фото и видео: Правительство России