Мишустин провел встречу с главой Росстата

Глава кабмина РФ рассказал о цифровизации данных.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел встречу с руководителем государственного ведомства "Росстат" Сергеем Галкиным. Чиновник обратил внимание на то, что собираемая профильной службой статистика важна для властей всех уровней. Он призвал коллегу реализовать все задачи и держать выполнение планов на личном контроле. Глава кабмина позитивно оценил тот факт, что статистическое ведомство уже применяет цифровые технологии ради обеспечения экономики и граждан достоверными сведениями. В качестве примера премьер привел продовольственную корзину. Он пояснил, что при помощи контрольно-кассовой техники получается более точно ее прогнозировать данные продаж в розницу любы продуктов питания.

Ведь методики, даже те, которые рекомендованы мировым сообществом, не всегда отражают возможности, которые сегодня цифровая трансформация и технологический прогресс принесли в том числе таким организациям, которые занимаются сбором статистики.

Михаил Мишустин поздравил Сергея Галкина и его трудовой коллектив в преддверии Дня работника статистики.

Мишустин призвал делать профессию авиастроителя популярнее.

Фото и видео: Правительство России