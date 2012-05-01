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Мишустин провел встречу с главой Росстата

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Глава кабмина РФ рассказал о цифровизации данных.

Председатель российского правительства Михаил Мишустин провел встречу с руководителем государственного ведомства "Росстат" Сергеем Галкиным. Чиновник обратил внимание на то, что собираемая профильной  службой статистика важна для властей всех уровней. Он призвал коллегу реализовать все задачи и держать выполнение планов на личном контроле. Глава кабмина позитивно оценил тот факт, что статистическое ведомство уже применяет цифровые технологии ради обеспечения экономики и граждан достоверными сведениями. В качестве примера премьер привел продовольственную корзину. Он пояснил, что при помощи контрольно-кассовой техники получается более точно ее прогнозировать данные продаж в розницу любы продуктов питания.

Ведь методики, даже те, которые рекомендованы мировым сообществом, не всегда отражают возможности, которые сегодня цифровая трансформация и технологический прогресс принесли в том числе таким организациям, которые занимаются сбором статистики.

Михаил Мишустин поздравил Сергея Галкина и его трудовой коллектив в преддверии Дня работника статистики.

Мишустин призвал делать профессию авиастроителя популярнее.

Фото и видео: Правительство России

Теги: кабмин, михаил мишустин, росстат, сергей галкин, цифровизация
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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