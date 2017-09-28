Мишустин призвал делать профессию авиастроителя популярнее

Глава кабмина России провел совещание по теме развития гражданского авиастроения.

Работа в отечественном авиастроении должна быть популярнее. Соответствующее заявление в рамках выступления перед сотрудниками казанского авиационного завода сделал председатель российского правительства Михаил Мишустин. По мнению чиновника, требуется больше рассказывать молодому поколению о данной профессии и специальностях. Такое мнение эксперт огласил на оперативном совещании по развитию гражданского авиастроения.

Хочется, чтобы наша профессия была популярной...Конечно, она очень востребована, а вот насчет популярности - не факт. Может быть, мы мало об этом говорим? А нужно говорить об этом. И в том числе - не только с экранов телевизоров, а в семьях, школах. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Во время своей рабочей поездки в Казань Михаил Мишустин посетил Казанский авиационный завод имени С. П. Горбунова. Речь идет об одном из крупнейших предприятий авиапрома в России.

Мишустин осмотрел салон самолета Ту-214.

Фото и видео: Правительство России