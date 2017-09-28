В производстве находится несколько самолетов для государственных и коммерческих заказчиков.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин осмотрел салон самолета Ту-214. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Мишустин прибыл в Казань с рабочим визитом. Глава правительства осмотрел салон нового пассажирского борта, который может перевозить до 210 пассажиров. Отмечается, что в производстве находится несколько самолетов для государственных и коммерческих заказчиков. По слова Мишустина, все летчики называют Ту-214 надежной машиной.

Здесь есть что модернизировать, но надежность и российские разработки, которые с самого начала были, очень важны. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин сообщил о проработке с Катаром проектов на 160 млрд рублей.

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