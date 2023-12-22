В Финском заливе у Комарово обнаружены нефтепродукты

Речь идет о превышении по аммоний-ионам, фосфат-ионам, фосфору и нефтепродуктам.

В Комарово обнаружена труба, из которой в Финский залив попадают загрязненные стоки. Речь идет о превышении по аммоний-ионам, фосфат-ионам, фосфору и нефтепродуктам, рассказали в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора 27 февраля.

Отмечается, что источник сброса не найден. Инспекторы ведомства планируют провести повторные обследования территории для их определения.

Выездное обследование Курортного района Петербурга провели после обращений местных жителей. В рамках осмотра также установлено, что с территории одного из домов под дорогой протянут шланг, по которому происходит сброс сточных вод на территорию памятника природы регионального значения "Комаровский берег". Ранее собственнику земельного участка уже объявляли предостережение.

Ранее на Piter.TV: петербуржцев попросили не оставлять надписи на льду городских водоемов.

Видео: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Росприроднадзора