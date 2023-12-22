Петербуржцев попросили не оставлять надписи на льду городских водоемов

Горожанам напомнили, что нарушители просьбы попадают под два административных штрафа – за выход на лед и загрязнение водного объекта (ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ).

Жителей Петербурга в городском комитете по природопользованию призвали к более бережному отношению к водоемам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 13 февраля.

Горожанам напомнили, что нарушители просьбы попадают под два административных штрафа – за выход на лед и загрязнение водного объекта (ч. 5 ст. 8.13 КоАП РФ). При поступлении информации о таких действиях на место направляется бригада для уборки. Сотрудники вынуждены прерывать плановые работы и ехать в другую часть Петербурга. Это необходимо для предупреждения попадания потенциальных химических веществ в водоем.

Просим жителей и гостей нашего города бережно относиться к внешнему облику нашего города и труду специалистов, которые обеспечивают чистоту! Пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга

Отметим, это напоминание связано с тем, что на протяжении нескольких дней на центральных городских акваториях появляются различные надписи. К примеру, 12 февраля сотрудники ГУП "Экострой" успешно провели очистку ледовой поверхности реки Фонтанки от слова "Перемен", а сегодня, 13 февраля, избавлялись от "Любви".

Фото: пресс-служба комитета по природопользованию Петербурга