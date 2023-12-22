  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Лёд Фонтанки в Петербурге очистили от краски
Сегодня, 13:53
197
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Лёд Фонтанки в Петербурге очистили от краски

0 0

Подтвердилась информация о наличии потенциально загрязняющих веществ.

Сотрудники ГУП "Экострой" успешно провели очистку ледовой поверхности реки Фонтанки от огромного слова "Перемен", нарисованного красной краской. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

В соответствии с имеющимися данными, на поверхности реки Фонтанки была обнаружена краска. Специалисты "Экостроя" были немедленно отправлены на место происшествия. Подтвердилась информация о наличии потенциально загрязняющих веществ. Произведена тщательная очистка ледовой поверхности от посторонних загрязнителей, чтобы предотвратить попадание химических веществ в воду.

Специлисты также отметили, что очистительные работы проводились с целью сохранить безопасность водной среды. Напомним, что горожане обнаружили провокационный призыв на замерзшей реке накануне вечером.

Ранее мы сообщили о том, что В Выборгском районе Петербурга открылся дополнительный экопункт.

Фото: Михаил Огнев / "Фонтанка.ру"

Теги: санкт-петербург, фонтанка
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии