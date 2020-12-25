Следствие рассматривает несколько версий смертельной аварии на трассе Р-22.

Водитель опрокинувшегося под Рязанью автобуса мог уснуть за рулем. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Игоря Грекова. Чиновник уточнил, что окончательную версию трагедии установит следствие. В настоящее время эксперты изучают несколько вариантов развития событий.

По предварительной версии, водитель автобуса уснул за рулем. Дорога на месте ДТП была обработана, но из-за сильного ветра на трассе имеются снежные переметы, что также могло способствовать возникновению аварии Игорь Греков, вице-губернатор

Напомним, что около трех часов ночи на 247 километре трассы Москва-Волгоград перевернулся автобус с 26 пассажирами. На данный момент известно о четырех погибших. Пострадавшими считаются 12 человек. Из них 11 пришлось госпитализировать. Контроль над расследованием причин и обстоятельств аварии взяла на себя региональная прокуратура.

Пять детей пострадали в ДТП под Рязанью, из них двое в реанимации.

Видео: TG / Life Shot