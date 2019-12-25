Число погибших в аварии с автобусом под Рязанью увеличилось до четырех

Тело жертвы найдено при подъеме автобуса.

Число погибших в аварии с автобусом в Рязанской области увеличилось до четырех человек. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры. По данным источника, после того, как спасатели подняли опрокинувшийся автобус, было обнаружено тело одного из пассажиров. Ранее в полиции заявляли о трех жертвах: двух мужчинах и женщине.

При подъеме автобуса обнаружено тело четвертого погибшего прокуратура региона

В ведомстве уточнили, что будут контролировать проверку обстоятельств смертельной аварии с автобусом и установление причин произошедшего. Ранее в МВД заявили, что по предварительной версии транспортное средство перевернулось на трассе Москва-Волгоград из-за того, что водитель не справился с управлением. По последним данным пострадавшими считаются 12 человек. Из них 11 находятся в больнице. В списке значатся пятеро раненых детей, двое из которых доставлены реанимацию.

В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области.