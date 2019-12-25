По предварительным данным, шофер не справился с управлением.

В полиции рассказали о причинах ДТП с автобусом в Рязанской области. Журналистам "РИА Новостей" представитель регионального МВД сообщил, что в автомобильной аварии на трассе Москва-Волгоград погибли три человека, а более 10 человек пострадали. Водитель автобуса не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось на 247 километре трассы Р-22 Скопинского района. Трагедия произошла около трех часов ночи. В момент инцидента в салоне автобуса находились 26 человек, включая двух шоферов.

В списке жертв - двое мужчин и женщина. Пострадавшими считаются 11 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, включая одного ребенка. В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Пять детей пострадали в ДТП под Рязанью, из них двое в реанимации.

Фото: Piter.tv