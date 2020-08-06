Видео: петербуржцы оставляют соболезнования Ливану в Доме национальностей

После этого книгу соболезнований направят в Ливанскую Республику.

Сегодня, 6 августа, в Санкт-Петербургском Доме национальностей на Моховой улице открылась траурная книга. В ней горожане могут выразить свои соболезнования и слова поддержки Ливанской Республике, которая серьезно пострадала после взрыва в порту Бейрута.

Книга будет находиться на первом этапе с 9:00 до 20:00 до 9 августа включительно. После этого ее передадут в Ливан.

Председатель русско-арабского центра в Петербурге Муссаллам Шеайто отметил, что Россия уже начала помогать государству и направила туда 5 самолетов.

Напомним, взрыв в Бейруте произошел 4 августа. Причиной трагедии стала детонация 2750 тонн аммиачной селитры. Половина зданий региона разрушена. В больницах находятся около четырех тысяч пострадавших. В Бейруте стали принимать раненых в моргах, так как госпитали переполнены. Более сотни граждан считаются погибшими. Многие местные жители пропали без вести. На территории страны объявлен трехдневный траур.

Видео: Piter.TV