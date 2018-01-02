Видео: обвиняемый в убийстве Елены Григорьевой рассказывает о встрече с активисткой

Следственный комитет РФ опубликовал на своем YouTube-канале видео с обвиняемым в убийстве активистки Елены Григорьевой. Накануне, 1 августа, стало известно, что в этом деле появился новый фигурант.
На видео мужчина рассказывает о встрече с Григорьевой. По его словам, он пригласил ее домой, чтобы выпить. Между ними произошла ссора.
По данным следствия, молодой человек сам признался в убийстве и подписал чистосердечное признание. Известно, что он работал в магазине бытовой техники и электроники. Его задержали 31 июля.
Ранее подозреваемым был другой человек. Его признали непричастным к убийству.
Напомним, Елена Григорьева умерла ночью 21 июля. Она получила около восьми ножевых ранений.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что сотрудники ФСБ предотвратили нападение на воинскую часть под Владимиром.
Видео: СК РФ
Обсуждение ( 0 )