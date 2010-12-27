Сотрудники ФСБ предотвратили нападение с целью завладеть оружием на воинскую часть под Владимиром

Руководителем преступной ячейки оказался молодой человек 1999 года рождения.

ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром.

Сообщается, что сотрудники ФСБ Владимирской области совместно с Рязанскими коллегами вышли на след преступной ячейки, которые намеревались напасть на воинскую часть, с целью завладения оружием и боеприпасами. Все участники банды задержаны. Лидером группировки является молодой человек 1999 года рождения, уроженец Владимирской области.

Все члены террористической организации на данный момент задержаны и находятся под стражей. В отношении членов группировки возбуждено уголовное дело по статье "пособничество терроризму".

Фото:akcenty