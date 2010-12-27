В Петербурге заключили под стражу нового подозреваемого в убийстве активистки Григорьевой

Он подписал чистосердечное признание.

В деле об убийстве активистки Елены Григорьевой появился новый подозреваемый. Октябрьский районный суд заключил его под стражу. Мужчина, которого подозревали ранее, оказался невиновен.

По данным следствия, новый фигурант Алексей Волнянко находился в роковую ночь 21 июля в состоянии алкогольного опьянения. На почве внезапно возникших неприязненных отношений к Елене Григорьевой он нанес ей множественные удары ножом в голову и туловище. Это произошло около дома 11 корпус 2 по Пулковской улице. Женщина скончалась на месте от полученных травм.

Стало известно, что Волнянко работает кладовщиком в магазине бытовой техники и электроники. Его задержали 31 июля. Как уверяет следствие, он подписал чистосердечное признание.

Ранее, 26 июля, следствие настаивало на том, чтобы заключить под стражу подозреваемого Даврона Мухамедова. В среду, 31 июля, его признали непричастным к убийству.

Новый подозреваемый будет находиться под стражей до 21 сентября 2019 года.

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Фото: соцсети