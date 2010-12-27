В Белом море пропала группа туристов - байдарочников из Санкт-Петербурга

Группа байдарочников из 10 человек не выходила на связь с 24 июля. 29 июля их маршрут должен был быть закончен.

В Белом море не выходит на связь с 24 июля группа туристов из 10 человек.

Карельское ГУ МЧС сообщает, что 10 туристов - байдарочников из Санкт-Петербурга должны были закончить маршрут 29 июля. Туристы выходили последний раз на связь 24 июля. По последним данным они знали о приближающемся шторме, и у них был достаточный запас еды и воды. Родственники пропавших сообщили МЧС, что они могут пережидать непогоду на одном из островов.

Поиски пропавших туристов начнутся, когда наладиться погода.

Фото: kareliagid