В Белом море пропала группа туристов - байдарочников из Санкт-Петербурга

В Белом море не выходит на связь с 24 июля группа туристов из 10 человек.
Карельское ГУ МЧС сообщает, что 10 туристов - байдарочников из Санкт-Петербурга должны были закончить маршрут 29 июля. Туристы выходили последний раз на связь 24 июля. По последним данным они знали о приближающемся шторме, и у них был достаточный запас еды и воды. Родственники пропавших сообщили МЧС, что они могут пережидать непогоду на одном из островов.
Поиски пропавших туристов начнутся, когда наладиться погода.
Фото: kareliagid
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