Стали известны подробности о подозреваемом в убийстве активистки Елены Григорьевой

По предварительным данным, им стал 37-летний гражданин Киргизии Даврон Мухамедов.

Петербургские СМИ огласили имя предполагаемого убийцы ЛГБТ-активистки Елены Григорьевой. Им стал 37-летний гражданин Киргизии Даврон Мухамедов, сообщила "Фонтанка.ру".

По предварительным данным, Мухамедов приехал в Петербург в октябре 2018 года и нелегально проживал на ул. Тельмана.

Возможно, что в ночь убийства Григорьевой мужчина совершил еще одно преступление – ограбил 26-летнего бездомного.

Напомним, что 25 июля сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве активистки Елены Григорьевой. Вечером 21 июля 2019 года тело женщины нашли с многочисленными ножевыми ранениями около дома 11 корпус 2 по Пулковской улице. Она была известной гражданской активисткой демократического, антивоенного и ЛГБТ-движений. Известно, что ей неоднократно поступали угрозы.

По данным следствия, в ночь с 20 на 21 июля около своего дома на нее напал подозреваемый. Следователи получили доказательства того, что между ними возникла внезапная ссора на бытовой почве. Ранее обвиняемый и потерпевшая были знакомы.

В ту ночь мужчина находится в состоянии алкогольного опьянения и нанес ей не менее 8 ударов ножом в область спины и лица. Елена Григорьева скончалась на месте от полученных травм.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что районного начальника МЧС Петербурга задержали по делу о взятке.

Фото: социальные сети