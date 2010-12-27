Районного начальника МЧС Петербурга задержали по делу о взятке

Он намеревался получить более 2 млн рублей.

Бывший начальник управления гражданской защиты МЧС по Невскому району Петербурга Николай Васильев останется под домашним арестом до 23 сентября 2019 года. Он подозревается в преступлении по статье "Получение взятки". Об этом 26 июля сообщила объединенная пресс-служба судов Северной столицы.

По версии следствия, Васильев вымогал денежные средства от представителя строительной компании в размере 2 млн рублей. Она занималась актами об исключении из реестра ГО и ЧС пришедших в негодность защитных сооружений, принадлежащих компании "Газпромнефть-Аэро" и Октябрьскому электровагоноремонтному заводу. Сумма могла поспособствовать согласованию актов.

В среду, 24 июля 2019, на Московском вокзале Васильев получил деньги через посредника. Ему передали 10 тысяч рублей наличными, а также муляж денежных средств в размере 2 млн 350 тысяч.

На допросе в качестве подозреваемого он отрицал свою причастность.

Смольнинский суд Петербурга решил, что Васильев останется под домашним арестом по 23 сентября этого года.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на свалке в Невском районе нашли копии паспортов.

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