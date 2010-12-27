На свалке в Невском районе нашли копии паспортов

В четверг, 25 июля на незаконной свалке между Дальневосточным проспектом и Октябрьской набережной в Невском районе нашли множество копий паспортов петербуржцев. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.
Кроме паспортов на свалке разбросаны папки с документами "переписка с налоговой", "свидетельство о регистрации юридического лица" и другие конфиденциальные бумаги.
Петербуржцы обеспокоены таким "беспределом" и опасаются возможности оформления микрокредитов на людей, чьи документы лежат среди мусора.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что Ладожский парк в Красногвардейском районе благоустроят к середине октября.
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