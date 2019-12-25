ГД может осенью рассмотреть законопроект о снижении максимальных ставок в МФО

Анатолий Аксаков рассказал о планах по работе законодателей с потребкредитами.

Государственная дума в осеннюю сессию может рассмотреть законопроект, предусматривающий дальнейшее снижение максимальной процентной ставки по потребительским кредитам (займам), выдаваемыми микрофинансовыми организациями (МФО). Соответствующее заявление журналистам новостного агентства ТАСС сделал председатель профильного комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Парламентарий из нижней палаты указал, что снижение максимального размера процентной ставки по микрокредитам будет проходить поэтапно.

Сейчас есть предложение еще раз <…> снизить проценты по средствам, которые [МФО] предлагают населению. <…> Будем принимать решение. Может быть, даже осенью внесем законопроект, который снижает потолок процентов, под которые даются займы со стороны микрофинансовых организаций. Анатолий Аксаков, депутат ГД РФ

Напомним, что 1 июля 2023 года в стране максимально возможная процентная ставка по потребительским займам, выдаваемым микрофинансовыми организациями, снижена с одного процента до 0,8 процента в день.Власти также снизили максимальное значение полной стоимости микрокредита с 365 процентов до 292 процентов. Правительство установило максимальный размер суммы всех платежей по договору потребительского кредита сроком до года до 130 процентов от суммы предоставленного человеку кредита.

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Фото: Piter.tv