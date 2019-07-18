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Видео: корабль "Адмирал флота Касатонов" пришвартован на стрелке Васильевского острова

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Боевые корабли постепенно стекаются в Петербург ради репетиций военно-морского парада.

Около Стрелки Васильевского острова пришвартован корабль "Адмирал флота Касатонов". Петербуржцы прислали в редакцию Piter.tv видео с новейшим изготовленным  судном. Его еще не передали под управление ВМФ. Процедура должна состояться до конца этого года.

Корабль остановился в акватории реки Невы не случайно. Корабли готовятся к проведению военно-морского парада в Петербурге. Сразу несколько боевых судов находятся в городе. 

Само мероприятие запланировано на 28 июля. Парад кораблей затронет не только сам петербург, но и территорию Кронштадта. В программе заявлено участие 43 боевых корабля, 41 воздушное средство и около  4 тысяч военнослужащих. 

Ранее Piter.tv писал о том, что корабль "Полтава" заметили около Дворцовой набережной.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: адмирал флота касатонов, боевой корабль, вмф, военно-морской парад, стрелка васильевского острова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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