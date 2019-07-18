Видео: корабль "Адмирал флота Касатонов" пришвартован на стрелке Васильевского острова

Боевые корабли постепенно стекаются в Петербург ради репетиций военно-морского парада.

Около Стрелки Васильевского острова пришвартован корабль "Адмирал флота Касатонов". Петербуржцы прислали в редакцию Piter.tv видео с новейшим изготовленным судном. Его еще не передали под управление ВМФ. Процедура должна состояться до конца этого года.

Корабль остановился в акватории реки Невы не случайно. Корабли готовятся к проведению военно-морского парада в Петербурге. Сразу несколько боевых судов находятся в городе.

Само мероприятие запланировано на 28 июля. Парад кораблей затронет не только сам петербург, но и территорию Кронштадта. В программе заявлено участие 43 боевых корабля, 41 воздушное средство и около 4 тысяч военнослужащих.

Ранее Piter.tv писал о том, что корабль "Полтава" заметили около Дворцовой набережной.

Фото и видео: Piter.tv