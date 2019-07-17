  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:40
122
nadezhda_sib
Код вставки плеера

Корабль "Полтава" заметили около Дворцовой набережной

0 0

Парусник пришвартовалась около Зимнего дворца.

Мобильный корреспондент снял корабль "Полтава" недалеко от Зимнего дворца. Его заметили утром 17-го июля.

Корреспондент предположил, что в ночное время проходят репетиции ко Дню военно-морского флота. Известно, что "Полтава" примет участие в военно-морском параде 28-го июля. 

В начале июля судно вернулось из Кронштадта. Там его привели в порядок, поставили пушки и 100 тонн балласта. Фрегат вызвал большой интерес у петербуржцев. На парусник водили экскурсии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что над Озерками петербуржцы увидели небесное "Око Саурона"

Видео: Piter.TV 

Теги: вмф, полтава
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии