Корабль "Полтава" заметили около Дворцовой набережной

Парусник пришвартовалась около Зимнего дворца.

Мобильный корреспондент снял корабль "Полтава" недалеко от Зимнего дворца. Его заметили утром 17-го июля.

Корреспондент предположил, что в ночное время проходят репетиции ко Дню военно-морского флота. Известно, что "Полтава" примет участие в военно-морском параде 28-го июля.

В начале июля судно вернулось из Кронштадта. Там его привели в порядок, поставили пушки и 100 тонн балласта. Фрегат вызвал большой интерес у петербуржцев. На парусник водили экскурсии.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что над Озерками петербуржцы увидели небесное "Око Саурона".

Видео: Piter.TV