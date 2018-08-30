Парусник "Полтава" на Английской набережной собрал толпы петербуржцев

До конца июля петербуржцы могут побывать на легендарном корабле.

Жители Петербурга собрались днем 6 июля на Английской набережной, чтобы увидеть знаменитый парусник "Полтава". Сотни желающих выстроились в очередь, чтобы попасть на борт судна. Очевидцы отмечают, что в результате толпа заняла весь участок и пройти через нее было сложно. Люди не расходились несмотря на пасмурное небо и возможность дождя.

Жители отметили, что очередь двигалась медленно. Многие отстояли несколько часов перед тем, как их пустили на корабль. Петербуржцев запускали на борту небольшими группами. Взрослый билет на "Полтаву" стоил 600 рублей. Сейчас петрбуржцы делятся в социальных сетях фотографиями с обытия.

Напомним, что корабль простоит в Северной столице до конца месяца. А 28 июля парусник возглавит корабли на военно-морском параде. Почетной чести судно удостоилось из-за своей исторической значимости. Оно было создано после победы Петра Первого в Полтавской битве. "Полтава" также считается одним из первых больших кораблей России на Балтийском флоте.

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Фото: Вконтакте/Наталия Штенникова, Instagram/vitek_panda

Видео: Instagram/nikitosmoscow