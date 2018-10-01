Доброволец в Пушкине помогает автобусам и легковушкам замечать "кирпич"

Одну из улиц города сделали односторонней, но не все водители видят запрещающий движение знак.

В Пушкине объявился доброволец, который решил потратить собственное время на помощь автомобилистам. Оказалось, что активист заметил, что большинство водителей не обращают внимание на недавно установленный в городе дорожный знак. "Кирпич" появился на участке от Московской до Малой улицы всего три дня назад. Местные не успели привыкнуть к обновлению, поэтому постоянно пытаются выехать на улицу после поворота направо. Однако, теперь их ждет сюрприз: проезжая часть стала односторонней,а значит автомобилисты выезжают на встречную полосу движения.

Петербуржец решил помочь водителям и встал на дороге с табличкой. Он заставляет шоферов обратить внимание на "кирпич" и запрет на движение. Активист отметил, что о новом правиле не знают также водители туристических автобусов, которые массово приезжают в Пушкин.

На борьбу с проблемой вышел Евгений. Он заметил, что по своей инициативе выполняет обязанность, которая должна была возлагаться на сотрудника ГИБДД. В социальных сетях отметили, что в дежурной части в течение 15 минут не поднимали трубку, поэтому связаться и рассказать о проблеме люди так и не смогли.

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Местные жители отметили, что установленного знака не видно при выезде с Малой улицы, поэтому многие нарушают ПДД.

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