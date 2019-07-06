На пересечении Бабушкина и Ивановской автомобилист сбил подростка

Днем в Невском районе пострадал ребенок на велосипеде.

В Невском районе Петербурга автомобиль сбил ребенка на велосипеде. Об аварии сообщили очевидцы в социальных сетях. ДТП произошло на перекрестке между Ивановской улицей и Бабушкина.

Как он оказался на проезжей части - непонятно. Ребенок вроде не пострадал. Ходит, разговаривает комментируют местные жители

Петербуржцам удалось записать на видео последствия аварии. На кадрах видно, что подросток действительно может сам передвигаться. Однако, пострадавшего все же забрала машина скорой помощи.

Автор поста добавила, что не видела сам момент столкновения. Она услышала визг тормозов и звук удара. Женщина предположила, что из-за попытки избежать аварии машина свернула и ударилась о другое транспортное средство.

Ранее Piter.tv писал о том, что похитившая картины на 8,5 млн рублей женщина замешана в еще одном преступлении.

Фото и видео: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб