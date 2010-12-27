Похитившую картины на 8,5 млн рублей женщина замешана в еще одном преступлении

Помимо этого, она провернула сделку на 700 тысяч рублей.

Полиция Петербурга установила, что 53-летняя женщина, которая ранее похитила произведения живописи на 8,5 млн рублей, также причастна к еще одному преступлению. Об этом 6 июля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

В марте 2018 года женщину задержали в Череповце. Она похитила картины у гражданки Финляндии на 8,5 млн рублей.

В ходе расследования выяснилось, что на ее счету есть еще одно мошенничество. Во дворе дома № 42 на Коломенской улице она предложила помочь оформить документы по вопросу участия в конкурсе на право заключения договора аренды нежилого помещения. Совершив сделку, она получила 700 тысяч рублей и скрылась с деньгами.

В отношении злоумышленницы возбудили еще одно уголовное дело по статье "Мошенничество". Преступница находится под стражей. Похищенное частично изъяли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что полиция задержала деспота, который избивал свою жену и дочь.

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