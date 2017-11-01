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Деспот из Приморского района избивал свою жену и дочь
Сегодня, 15:06
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nadezhda_sib

Деспот из Приморского района избивал свою жену и дочь

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Женщина обратилась в полицию.

Женщина из Приморского района Петербурга обратилась в полицию из-за того, что ее и ее дочь систематически избивает муж.  Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Стало известно, что потерпевшая 50-ти лет и 16-летняя девушка получают не только синяки, но и психологические травмы. 

Сотрудники полиции задержали 44-летнего гражданина. У него уже была судимость. В отношении обидчика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 117 УК РФ за истязание. Мужчина находится под подпиской о невыезде. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге 17-летняя девушка отравилась смесью таблеток

Фото: pixabay.com

Теги: деспот, избиение, истязание
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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