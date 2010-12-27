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В Петербурге 17-летняя девушка отравилась смесью таблеток
Сегодня, 13:38
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nadezhda_sib

В Петербурге 17-летняя девушка отравилась смесью таблеток

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В пятницу, 5 июля, 17-летняя жительница Центрального района отравилась смесью таблеток. Об этом сообщило "78.ru" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Девушку госпитализировали в 12 часу дня из квартиры на Кременчугской улице. Она находилась в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее острое пероральное отравление смесью медикаментов. из-за выбора вуза для поступления.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. 

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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