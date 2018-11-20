Парусник "Полтава" пришвартовался на Английской набережной

Судно находилось в Кронштадте с конца июня.

Парусник "Полтава" пришвартовался к Английской набережной Петербурга. Это произошло в пятницу, 5-го июля. Об этом сообщили в группе ВКонтакте "Верфь исторического судостроения "Полтава".

Фрегат вышел из Кронштадта в 6:30. Уже в 9:50 он уже был на своем месте в городе на Неве. Переход планировали осуществить 3 июля, но из-за непогоды буксировку пришлось отложить.

В Кронштадте судно находилось с конца июня. На него поставили пушки, добавив 100 тонн балласта.

Теперь на 54-пушечном корабле 4-го ранга будут водить экскурсии. Попасть на парусник можно в любой день недели с 12:00 до 21:00.

Также фрегат будет участвовать в Балтийской яхтенной неделе и параде в честь Дня ВМФ.

Видео: vk.com/poltavaship

Фото: А.Лисафин