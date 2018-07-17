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Над Озерками петербуржцы увидели небесное "Око Саурона"
Сегодня, 6:53
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lesjasap

Над Озерками петербуржцы увидели небесное "Око Саурона"

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В последнее время редкие природные явления балуют жителей Петербурга.

В Выборгском районе Петербурга жители заметили в небе "Око Саурона". Необычное природное явление около Парнаса напомнило очевидцам воронку торнадо. Фотографии с необычным для города видом появились в социальных сетях. 

На снимках видно, что грозовые облака создают спиралевидную форму. С земли зрелище показалось петербуржцам зловещим и жутким. Явлению быстро дали название в честь главного злодея из трилогии "Властелин колец". 

Напомним, что ранее пользователи Интернета делились в социальных сетях кадрами с двойной радугой в Северной столице. 

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: воронка в небе, озерки, око саурона
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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