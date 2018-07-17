Над Озерками петербуржцы увидели небесное "Око Саурона"

В последнее время редкие природные явления балуют жителей Петербурга.

В Выборгском районе Петербурга жители заметили в небе "Око Саурона". Необычное природное явление около Парнаса напомнило очевидцам воронку торнадо. Фотографии с необычным для города видом появились в социальных сетях.

На снимках видно, что грозовые облака создают спиралевидную форму. С земли зрелище показалось петербуржцам зловещим и жутким. Явлению быстро дали название в честь главного злодея из трилогии "Властелин колец".

Напомним, что ранее пользователи Интернета делились в социальных сетях кадрами с двойной радугой в Северной столице.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб