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Фото: в небе над Петербургом появилась двойная радуга
Сегодня, 7:03
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lesjasap

Фото: в небе над Петербургом появилась двойная радуга

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Захватывающее событие стало темой вечера для петербуржцев.

Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями с двойной радугой в небе. Необычное природное явление очевидцы заметили вечером 8 июля. Радуга возникла после дождя. Особенно хорошо это было видно тем, кому посчастливилось прогуливаться по историческому центру города. Местным жителям удалось заснять двойную радугу на фоне достопримечательностей и памятников архитектуры. 

Также хороший ракурс замечен на Петроградской стороне, вблизи Троицкого собора и Адмиралтейском районе. Некоторые петербуржцы рассказали, что смогли разглядеть красивое явление даже в спальных районах Северной столице. 

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы заметили гало-эффект на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv, Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: двойная радуга, соцсети
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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