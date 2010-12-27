Фото: в небе над Петербургом появилась двойная радуга

Захватывающее событие стало темой вечера для петербуржцев.

Петербуржцы делятся в социальных сетях фотографиями с двойной радугой в небе. Необычное природное явление очевидцы заметили вечером 8 июля. Радуга возникла после дождя. Особенно хорошо это было видно тем, кому посчастливилось прогуливаться по историческому центру города. Местным жителям удалось заснять двойную радугу на фоне достопримечательностей и памятников архитектуры.

Также хороший ракурс замечен на Петроградской стороне, вблизи Троицкого собора и Адмиралтейском районе. Некоторые петербуржцы рассказали, что смогли разглядеть красивое явление даже в спальных районах Северной столице.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржцы заметили гало-эффект на Васильевском острове.

Фото: Piter.tv, Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб