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Петербуржцы заметили гало-эффект на Васильевском острове
Сегодня, 10:01
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arteliseev

Петербуржцы заметили гало-эффект на Васильевском острове

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"Размножение" солнца обнаружилось на улице Кораблестроителей.

В понедельник, 20 мая, житель Васильевского острова обратил внимание на необычное явление в небе - солнечное гало. Фотографии кольца вокруг солнца были опубликованы в группе "Живем на Васильевском"  

Подобный эффект - крайне редкое явление. Из-за оптической иллюзии, вызванной перепадом температур, наблюдателю видны два "дополнительных" небольших светила - радужные пятна на одной линии с солнцем.

Ранее подобный эффект петербуржцы наблюдали в марте 2019 года. 

Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров / ВКонтакте

Теги: васильевский остров, гало, солнце
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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