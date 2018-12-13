Петербуржцы заметили гало-эффект на Васильевском острове

"Размножение" солнца обнаружилось на улице Кораблестроителей.

В понедельник, 20 мая, житель Васильевского острова обратил внимание на необычное явление в небе - солнечное гало. Фотографии кольца вокруг солнца были опубликованы в группе "Живем на Васильевском"

Подобный эффект - крайне редкое явление. Из-за оптической иллюзии, вызванной перепадом температур, наблюдателю видны два "дополнительных" небольших светила - радужные пятна на одной линии с солнцем.

Ранее подобный эффект петербуржцы наблюдали в марте 2019 года.

Фото: Живем на Васильевском | Васильевский остров / ВКонтакте