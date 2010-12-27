Петербуржцы заметили в небе первое весеннее гало

Подобный эффект можно наблюдать раз в году.

В понедельник, 4 марта, петербуржцы заметили в небе необычное явление. В социальных сетях горожане опубликовали фотографии кольца вокруг солнца. Такое явление называется гало.

Необычный эффект можно наблюдать раз в году. Из себя это явление представляет два "дополнительных" солнца небольшого размера на равном расстоянии от главной звезды нашей системы. Дополнительные светила представляют собой яркие радужные пятна, расположенные на одной линии с солнцем.

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Фото:пикабу