В петербургском небе заметили три солнца

Это явление называется гало.

В воскресенье, 12 апреля, в небе над Петербургом заметили три солнца. Петербуржцы делятся фотографиями явления в соцсетях.

"Солнечный круг" или гало довольно часто наблюдаются в Северной столице. Кто-то из горожан посчитал гало хорошим знаком, а кто-то отметил, что красивое явление "отметилось в День космонавтики".

Напомним, что гало – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга.

Не так давно, 30 апреля, петербуржцы тоже заметили в небе оптическое явление.

Ранее мы писали, что неделя начнется для петербуржцев с ураганного ветра.

Фото: World Disney / Вконтакте