В петербургском небе заметили три солнца

В воскресенье, 12 апреля, в небе над Петербургом заметили три солнца. Петербуржцы делятся фотографиями явления в соцсетях.
"Солнечный круг" или гало довольно часто наблюдаются в Северной столице. Кто-то из горожан посчитал гало хорошим знаком, а кто-то отметил, что красивое явление "отметилось в День космонавтики".
Напомним, что гало – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга.
Не так давно, 30 апреля, петербуржцы тоже заметили в небе оптическое явление.
Ранее мы писали, что неделя начнется для петербуржцев с ураганного ветра.
Фото: World Disney / Вконтакте
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