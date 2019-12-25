В небе над Петербургом заметили гало

Жители города опубликовали в сети фотографии с природным оптическим явлением.

Вечером 29 марта жители Петербурга могли наблюдать в небе гало. В сети появились фотографии с природным оптическим явлением.

"Красотища-то какая! Лепота!", "Появилось время для созидания, прекрасно", - написали пользователи интернета под снимками.

Отметим, что гало можно наблюдать в небе над Петербургом несколько раз в год. Это атмосферное оптическое явление, как правило, вызвано скоплением ледяных кристаллов в перистых облаках. Гало имеет форму круга, кольца, дуги, светового столба или "алмазной пыли".

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Фото: ВКонтакте / Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург