Северная верфь испытывает фрегат "Адмирал флота Касатонов"

В 1-й выход в море корабль прошел около 500 миль.

Судостроители Северной верфи довольны результатами 1 этапа ходовых испытаний фрегата "Адмирал флота Касатонов". Об этом сообщили в пресс-службе компании. на фрегате уже идет подготовка к весеннему этапу.

В 1-й выход в море корабль прошел около 500 миль. Ранее опробовать ход фрегата не удавалось из-за сложной ледовой обстановки. Команда проверила работу Главной энергетической установки. Во время испытаний на "Касатонове" находились судостроители Северной верфи, ее контрагенты и офицеры Военного представительства Министерства обороны.

Сейчас первый серийный фрегат "Адмирал флота Касатонов" пришвартован у набережной Северной верфи. На нем идут испытания, в частности, спецоборудования и комплексов вооружения, и устраняются замечания по 1-му этапу испытаний. "Касатонов" передадут Военно-Морскому флоту до конца 2019 года.

Ранее сообщалось, что фрегат "Адмирал Касатонов" успешно завершил первый этап ходовых испытаний в Балтийском море.

Фото: пресс-служба "Северной верфи".