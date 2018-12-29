В среду, 9 января, стало известно о том, что фрегат "Адмирал Касатонов" успешно завершил первый этап ходовых испытаний в Балтийском море. Об этом сообщает представитель ВМФ России Игорь Дыгало.
Напомним, что этот фрегат был построен на "Северной верфи", которая находится в Петербурге. В данный момент там ведется строительство еще двух фрегатов данной серии - "Адмирал Головко" и "Адмирал Исаков".
Известно, что в ходе первого этапа на корабле были проверены системы жизнеобеспечения, энергетик, а также автономная работа средств радиотехнического вооружения, связи, вентиляции и многое другое.
Испытания будут продолжены после улучшения ледовой обстановки в Финском заливе
отметил Дыгало
Напомним, что корабль "Адмирал флота Касатонов" вышел на первые ходовые испытания в Балтийское море 21 декабря 2018 года.
Ранее мы сообщали о том, что Строительство ледовой арены на месте СКК начнется в 2020 году
Фото: ПАО СЗ "Северная верфь"
Оставить комментарий