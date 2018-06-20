В Смольном начали подготовку к военно-морскому параду

Подготовка к Главному военно-морскому параду 2019 года стартовала 6 апреля в Кронштадте.

В Кронштадте началась подготовка к Главному военно-морскому параду. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Участники выездного совещания под руководством Главнокомандующего ВМФ России адмирала Александра Витко провели осмотр объектов и решили, что нужно будет благоустроить к 28 июля.

Особое внимание уделили созданию парка "Патриот", но также обсуждали и сам парад. Известно, что порт Кронштадта снова зайдёт атомный подводный крейсер. Какой - пока не известно. Возможно, на время парада ограничат движение.

Отметим, что Главный военно-морской парад пройдёт в третий раз в Петербурге.