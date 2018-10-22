Видео: китайский футболист красиво забил гол в свои ворота

Команда Пекин Реньхэ проиграла своим соперникам со счетом 1:6.

Во время китайской Суперлиги по футболу спортсмен Rao Weihui забил довольно красивый и профессиональный гол. И все бы ничего, если бы это не был гол в ворота собственной команды. Видео опубликовало немецкое издание Spiegel.

На видео можно заметить, как игрок из противоположной команды пытается забить гол в ворота Пекин Реньхэ, но промахивается. Тут ему на помощь прибегает Rao Weihui и красиво забивает гол в свои же ворота. В итоге команда Пекин Реньхэ, за которую сыграл горе-футболист проиграла своим соперникам из команды Гуанчжоу Эвергранд со счетом 1:6.

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Фото и видео: Spiegel