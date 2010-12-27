Дриусси извинился за удаление в матче против "Динамо"

Игрок оставил команду в меньшинстве, и она потерпела второе поражение в сезоне.

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси принес свои извинился свое удаление в матче 11-го тура чемпионата России против московского "Динамо". Слова прощения спортсмен попросил в своем Instagram

Прошу прощения за мое удаление у моих товарищей по команде и у фанатов "Зенита", мы все совершаем ошибки и на ошибках учимся. Я обещаю стараться избегать того, чтобы повторялись подобные ситуации. Никто и ничто не отберёт у нас общую надежду, мы будем продолжать работать, чтобы достигнуть цели! – написал футболист

Напомним, что Дриусси был удален на 37-й минуте матча. Оставшийся в меньшинстве "Зенит" пропустил гол на 75 минуте и потерпел второе поражение в сезоне. Тем не менее, петербуржцы продолжают возглавлять турнирную таблицу Премьер-лиги.

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Фото: Instagram Дриусси, ФК "Зенит"