Видео прощания с командой: Массимо Каррера уволили с поста главного тренера "Спартака"

В сети появилось видео прощания команды с тренером, который привел клуб в прошлом году к чемпионству.

Массимо Каррера уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Спартак".

Итальянский тренер Массимо Каррера вместе с московским "Спартаком" выиграл в 2017 году Чемпионат России. Сегодня команда прощается с ним, после того, как советом директоров московского клуба было принято решение об увольнении Карреры. Сообщается, что руководство клуба приняло это решение после неудачного выступления команды, как на российском чемпионате, так и на международных аренах.

54-летний итальянец в прошлом году привел команду к победе впервые за последние 15 лет. По итогам нынешнего года столичный "Спартак" занимает 8 место в рейтинге. Исполняющим обязанности главного тренера назначен Рауль Рианчо.

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