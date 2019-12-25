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Экс-главный тренер "Спартака" считает, что Сердар Азмун может заиграть в чемпионате Италии
Сегодня, 9:49
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Экс-главный тренер "Спартака" считает, что Сердар Азмун может заиграть в чемпионате Италии

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На форварда претендует итальянский "Наполи".

Бывший наставник московского "Спартака" Массимо Каррера в эфире Radio Kiss Kiss Napoli прокомментировал слухи об интересе "Наполи" к форварду "Зенита" Сердару Азмуну.

Азмун готов к Серии А. Против моей команды он играл в нападении в схеме 3-5-2. Это быстрый форвард, забивной, хорошо играющий головой, мне он нравился. Схож ли он с Андреа Белотти (нападающий "Торино" - прим.)? В плане работоспособности - да, но Азмун может предложить гораздо больше в плане техники.

Массимо Каррера, экс-главный тренер "Спартака"

Напомним, Сердар Азмун перешел в "Зенит" в феврале 2019 года. В составе сине-бело-голубых форвард стал чемпионом России. В нынешнем сезоне РПЛ Азмун  провел 21 матч и забил 10 голов.

Ранее стало известно, что "Наполи" предложит контракт Азмуну на пять лет.

Фото: fc-zenit.ru

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Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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