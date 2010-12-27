Экс-тренер "Спартака" Массимо Каррера прилетел в Москву

Итальянский тренер прибыл в Россию для участия в церемонии вручения наград премии "Football Heroes".

В Москву прилетел бывший главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Массимо Каррера. Об этом сообщил "Спорт-экспресс".

Итальянский тренер прибыл в Россию для участия в церемонии вручения наград премии "Football Heroes"("Герои Футбола").

Массимо Каррера был тренером "Спартака" с 2016 по 2018 год. Под его руководством команда впервые за 16 лет стала чемпионом России в сезоне-2016/17. Тренер был уволен 22 октября 2018 года.

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